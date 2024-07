Che cosa significa il sogno di Daemon in House of the Dragon 2?

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 2 luglio 2024) ***Questo articolo contiene spoiler sul terzo episodio della seconda stagione diof thee su Game of Thrones*** La guerra si sta avvicinando nella seconda stagione diof the, nel frattempo Rheanyra e Aegon II si godono gli ultimi momenti di calma prima della tempesta. Il risentimento all'interno della famiglia Targaryen si avverte in tutto regno e le grandi casate sono pronte ad approfittare di questo momento per dare sfogo all'odio reciproco. I primi ad agire in tal senso sono i Blackwood, sostenitori di Rhaenyra, e i Bracken che invece stanno dalla parte di Aegon II. Le due famiglie decidono di scontrarsi per motivi tutto sommato minori, a causa di alcune terre, ma poi finiscono per innescare un massacro. Rhaenyra crede ancora di potere fermare la guerra e anche Rhaenys sembra d'accordo.