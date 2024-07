Casa va a fuoco | la sorellina che gioca in giardino si precipita dentro e salva madre e fratelli

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 2 luglio 2024) Una bimba di soli sei anni hato la sua intera famiglia fiondandosi nellain fiamme per svegliargli e farli scappare prima che fosse troppo tardi. È accaduto in Inghilterra dove la piccola Olivia Patterson è stata insignita del premio "Pride of Britain", orgoglio della Gran Bretagna.