Caputo | Bandi per il miglioramento delle aziende agricole campane

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Fino al 23 settembre si potranno presentare le domande per la Misura SRD01 che destina 70 Milioni di euro agli investimenti per migliorare il rendimento. Veniamo incontro alle esigenzericonoscendo più tempo per costruire e migliorare la qualità progettuale. Come da cronoprogramma, sono stati pubblicati anche ulterioriper oltre 8 Milioni di euro per due interventi del Csr 23-27: SRD03 – Investimenti nelleper la diversificazione in attività non-Agriturismo e SRG10 – Promozione dei prodotti di qualità”. Lo ha annunciato NicolaAssessore all’Agricoltura della Regione Campania. “Continuiamo a lavorare – continua l’assessore regionale Nicola– per costruire il futuro dell’agricoltura campana.