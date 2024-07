Cancello ed Arnone | nuova app per la gestione del servizio rifiuti giovedì la presentazione

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

È stata programmata per4 Luglio alle ore 16:00 la conferenza stampa didell'app Junker, l'innovativointrodotto dal Comune diedche consentirà ai cittadini di controllare e gestire ildal proprio cellulare. L'appuntamento è presso la biblioteca comunale dove, con i tecnici della società e quelli della Magenta, la ditta che gestisce ildi raccolta e smaltimento deiper conto del Comune, con il sindaco Raffaele Ambrosca e l'assessore all'ecologia Gaetano Ambrosca sarà illustrato il funzionamento dell'app. «Prosegue il percorso di digitalizzazione e di ammodernamento della macchina comunale nell'ottica di potenziare sempre più i servizi per i cittadini – ha sottolineato l'assessore Ambrosca – l'app rappresenta uno strumento fondamentale per supportare i nostri compaesani nelladella raccolta differenziata dove siamo già al vertice in Regione con una percentuale dell'80%.