Calciomercato Roma si valuta un colpo a parametro zero per la corsia

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) La, secondo alcune indiscrezioni, starebbe pensando ad un esterno che da ieri è svincolato non avendo rinnovato il proprio contratto: i dettagli. Diverse le riflessioni in casache sta sondando il terreno per i profili da inserire nella rosa di mister Daniele De Rossi. Non si stannondo solo rinforzi per il fronte Questo articolo, siunper laè stato pubblicato prima Sportnews.eu. .