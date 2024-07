Calciomercato Empoli non solo LUPERTO | un’altra PEDINA CHIAVE potrebbe lasciare in estate

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 2 luglio 2024), nonin. I dettagli dell’offerta Aria di rivoluzione ad. Quest’oggi, con l’annuncio di D’Aversa come nuovo allenatore, è iniziata una nuova era. La permanenza o meno per il quinto anno consecutivo in Serie A, però, come sempre, passerà dal mercato. Come riportato da Gianluca .