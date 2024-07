Calcio Nasce la Polisportiva SLAC

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Cascina 2 luglio 2024 – Una nuova realtà sportiva pisana, più esattamente cascinese, ancor più precisamente di San Lorenzo alle Corti.una nuovain questo paese, grazie alla passione , all’esperienza ed alla competenza di Andrea Guainai che fonda da neo presidente ladi San Lorenzo Alle Corti. Un nome composto da quattro lettere che richiamano le iniziali del paese, un paese nel comune di Cascina che vuole rilanciarsi sportivamente, e per farlo si affiderà innanzitutto ala 5. Una squadra importante che partirà dalla Figc in Serie C2 già in questa stagione 2024/25. La nuovaè stata presentata dal presidente Andrea Guainai al Circolo del paese, davanti ad un numeroso pubblico. La sede è in via Rodolfo Berretta 96 ed il logo che rappresenterà la, ricorda i luoghi cardine del paese di San Lorenzo Alle Corti: il Circolo Arci Il Risorgimento, il Centro culturale Fabrizio Manetti, e la storica Pieve con il suo maestoso ed inconfondibile campanile.