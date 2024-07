Calcio Napoli mercato | incontro a breve per Buongiorno si lavora anche per Spinazzola

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 2 luglio 2024), il punto sulper, Mannaper. Ilprende forma. Data per chiusa l’operazione Rafa Marin, di cui si attende il tweet di De Laurentiis per l’ufficialità, il ds azzurro Manna stando per dare una nuova difesa per Conte. Il nome caldo del .