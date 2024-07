Calcio a sette Under 16 Basiago prima classificata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Conclusi con le premiazioni i tornei giovanili dia 7 organizzati dallo Csi di Faenza insieme ai colleghi di Forlì. Nella categoria Juniores ha prevalso la Zannoni Errano, seguita dale dal Faventia. Nella categoria16 laè stata il(foto), secondala Zannoni Errano e terzail Paradiso. Per quanto riguarda infine la categoria14 il campionato se lo sono aggiudicato i ragazzi del Modigliana, seguiti dalla Balena Forlì e dal Borgo Faenza. In queste settimane di inizio estate, la commissione territoriale delgiovanile Csi di Faenza, sta effettuando le premiazioni. I campionati ripartiranno in autunno. g.g.