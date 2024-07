Buongiorno giorni cruciali per la chiusura con il Napoli | De Laurentiis prepara un’offerta da capogiro!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 luglio 2024) Il nome di Alessandroè sempre più vicino al. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli per il futuro. In casasi sta lavorando in vista della prossima stagione. L’avvento di Antonio Conte sulla panchina delha dato vita ad un entusiasmo incredibile, il quale dovrà poi proseguire sul rettangolo verde. Infatti, in casa azzurri c’è l’assoluta necessità di ripartire dopo l’annata deludente. Le garanzie create dal neo tecnico dovranno poi essere colmate tramite il mercato in entrata e non solo. La società azzurra starebbe lavorando proprio in questa direzione. Il DS Manna assieme ai suoi collaboratori starebbe provando a costruire una squadra all’altezza delle aspettative. Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio la difesa, la quale vanta interpreti “poco adeguati” e l’ha dimostrato in più occasioni.