Buongiorno al Napoli Cairo non farà le barricate di fronte a 35 milioni La Stampa

(Di martedì 2 luglio 2024)alnonledia 35. Lo scrive il quotidiano torinese La. Suha messo gli occhi il, non è una novità. Di nuovo c’è, però, che ilè stato messo spalle al muro da Conte, l’architetto scelto per la ripartenza da chi ha vinto lo scudetto un anno fa: senza il centrale che fa girare la testa il mio progetto rischia di perdere colpi, il pressing di Conte sul patron Aurelio De Laurentiis. Così siamo arrivati alle battute finali di un corteggiamento breve, ma molto intenso: il numero uno granatanonledavanti ad un’offerta ritenuta logica e che si aggira sui 35di euro. Dall’azzurro all’azzurro, verrebbe da dire. L’effetto Conte ha un ruolo di primissimo piano nelle riflessioni di: sotto al Vesuvio non ci saranno coppe la prossima stagione, ma per un giocatore arrivato all’età in cui si spicca il definitivo volo poter lavorare con un tecnico che conosce come pochi la strada per valorizzare i suoi ragazzi non può non costituire un fattore.