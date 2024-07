Bisogna cambiare L' oroscopo di Branko | per quale segno c' è un terremoto in vista

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) "Le stelle di": ecco l'di oggi, martedì 2 luglio. ARIETE Mercurio, pianeta del lavoro e del denaro, entra in Leone e sarà a lungo in aspetto ottimo per il vostro, prevede progressi nel campo pratico ma anche un'estate di divertimento. Lo stesso Giove, che prosegue il transito in Gemelli, vostra casa zodiacale così importante per le finanze e i rapporti con le persone vicine, vi consiglia di partire subito con le novità - chiedete, avrete Marte in un cielo amico che dà slancio e vigore all'amore, non si contano le nuove possibilità di conquista. Solo Venere insiste a rimproverare quei coniugi che non si curano uno dell'altro. TORO Luna nel cielo consente di proseguire con le operazioni finanziarie, il passaggio di Mercurio in Leone in seguito potrà dare qualche problema in particolare nelle relazioni con la famiglia e provocare discussioni per questioni di interesse.