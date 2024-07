Bernardo Corradi e l’armatura al Palio di Siena | sfilata con la contrada del Bruco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – C’è anchenel corteo storico deldi. Con orgoglio sfila con la cosiddetta “armatura del duce” che ha un peso di molti chili. L’ex calciatore, che ha vestito diverse maglie tra cui quella della Lazio, è senese ma soprattutto è un appassionatoiolo delda sempre. Segui la diretta deldiNegli anni in cui giocava quando poteva era dagli amici della. Adesso continua a partecipare in maniera assidua alla vita dellastessa. In molti Palii ha avuto questo ruolo di primo piano nellaè attualmente commissario tecnico della Nazionale Under 19. Ila questo pallo del 2 luglio corre con il cavallo Brivido Sardo e il fantino Mattia Chiavassa.