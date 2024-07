Belloni va al Lerici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Prime dichiarazioni di fiducia per il nuovo impegno da parte di Roberto, allenatore della squadra di calciona in seconda categoria Roberto. "Probabilmente non era facile entusiasmarmi dopo che al San Lazzaro Lunense ho letteralmente sfiorato i playoff con quello che a mio parere è stato un campionato molto brillante quanto sorprendente. Eppure, ilc’è riuscito, al punto da aiutarmi a convincere il mio stesso vice Diego Sergiampietri. Mi daranno una bella mano pure i dirigenti Bacchini e Di Santo. Anon si sono scordati che in passato hanno avuto addirittura la Promozione e l’Eccellenza anche se è stato tanto tempo fa. Adesso coi loro progetti stanno guardando lontano". Intanto con il patrocino del Comune die la collaborazione dalla Polisportiva Pugliola, ilFootball Club va perfezionando l’allestimento dell’ormai prossimo "Torneo di calcio saponato" che si svolgerà al campo sportivo di Pugliola da venerdì 5 a domenica 7 luglio dalle 17 a mezzanotte, per squadre composte da 5 giocatori.