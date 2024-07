Basket Preolimpico 2024 | calendario programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Ilcon ile glidel torneodi San Juandi. Nella capitale di Portorico si terrà l'ultima chiamata per l'Italia per partecipare alle Olimpiadi di Parigi, appuntamento fondamentale per non mancare alla prestigiosa rassegna a Cinque Cerchi. Sono sei le squadre coinvolte, divise in due gironi da tre nazionali ciascuno, per dei testa a testa carichi di emozioni e pathos. La posta in palio è altissima, e nessuna squadra vorrà fallire l'obiettivo. Ecco, quindi, ilcompleto della competizione, le cui partite verranno trasmesse sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn. IL REGOLAMENTO, CHI VA A PARIGITABELLONE E ACCOPPIAMENTISAN JUAN (italiani) Martedì 2 luglio Ore 23:30 – Italia-Bahrain Mercoledì 3 luglio Ore 02:30 – Messico-LituaniaOre 23:30 – Lituania-Costa d'Avorio Giovedì 4 luglio Ore 02:30 – Bahrain-PortoricoOre 23:30 – Costa d'Avorio-Messico Venerdì 5 luglio Ore 02:30 – Portorico-Italia Sabato 6 luglio Ore 22:00 – Semifinale 1 Domenica 7 luglio Ore 01:00 – Semifinale 2 Lunedì 8 luglio Ore 00:00 – Finale