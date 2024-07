Autonomia | Romeo ‘per sinistra buona se è al governo cattiva se è all’opposizione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Ma quanta carne al fuoco che l’opposizione mette in Aula! Partiamo dall’, o non hanno studiato la legge o sono in malafede. Era scritto nella relazione che la concessione di maggiorealle regioni a statuto ordinario è subordinato al calcolo dei lep, anzi alla loro ridefinizione, per le materie che li richiedono. Tanto è vero che nella relazione che ho letto c’era un elenco di 9 materie in cui era specificato che per quelle materie .non c’era bisogno di calcolare e ridefinire i lep”. Così il capogruppo della lega in Senato, Massimiliano, interviene in Aula a palazzo Madama replicando alle opposizioni.“Io sinceramente non riesco a capire cosa è cambiato rispetto al 2017 quando, in assenza di una legge che coinvolgeva il Parlamento, il presidente Bonaccini già faceva delle intese che andavano in questa direzione – prosegue – La verità è che mi sembra di capire da questi movimenti che per lal’quando sono aled èquando sono alla opposizione.