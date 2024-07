Assegno ADI 2024 soggetti in condizione di svantaggio | chi sono e presa in carico

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di martedì 2 luglio 2024) Introdotto dal 1° gennaiol’di inclusione (ADI) si pone quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione.La misura, disciplinata dal Decreto 4 maggio 2023 numero 48, si concretizza in un sostegno economico mensile, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.Laprincipale per poter accedere all’ADI è la presenza, nel nucleo familiare richiedente, di almeno un componente, in alternativa: – con disabilità;– minorenne;– con almeno sessanta anni di età;– indie inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla Pubblica amministrazione.