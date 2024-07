Assarmatori ' servono i profesionisti del mare'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) "Anche per il lavoro marittimo v'è l'esigenza di una corposa opera di semplificazione. Abbiamo la necessità di professionisti del: ufficiali, sottufficiali e personale di coperta la cui carenza ha assunto connotati emergenziali soprattutto durante la stagione estiva. Ma anche il personale dedicato alla hotellerie è oggi necessario per soddisfare la domanda delle compagnie di crociera in grande aumento: nel 2023 in Italia sono state movimentate quasi 14 milioni di persone, le proiezioni a fine 2024 ci dicono che questo dato, già di per sé record, sarà ancora più elevato". Lo ha detto il presidente di, Stefano Messina, all'assemblea annuale dell'associazione. "Anche in questo ambito l'anno di lavoro ha portato a risultati tangibili.