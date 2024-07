Ascolti TV | Lunedì 1 Luglio 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 2 luglio 2024) Bardot (Us Mediaset) Nella serata di ieri,, su Rai1 la partita di EuroPortogallo-Slovenia ha conquistato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 Bardot ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Dawn è la scelta di .000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 è visto da .000 spettatori con il %. Su Rai3 Mai Stati Uniti segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 In Viaggio con Barbero raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali sigla .000 spettatori con il %. Sul 20 Hulk raduna .000 spettatori (%). Su Rai4 Becky è visto da .