ASCOLTI TV 1 LUGLIO 2024 | VOLA RAI1 CON PORTOGALLO-SLOVENIA 319% STRAFLOP BARDOT 72% TOUR DE FRANCE OLTRE IL 15% LA PRIMA DI MORNING NEWS 174%+169%

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 2 luglio 2024)TV 1• Lunedì • Gruppi R A I24H – 2953 39.31PT – 7896 43.05 M E D I A S E T24H – 2448 32.59PT – 5101 27.81 Tg1 Mattina Estate – 568 16.10 Tg1 – 894 20.20 UnoMattina Estate – 614 15.60 Camper in Viaggio – 747 14.20 Camper – 1297 14.40 Tg1 + Economia – 2716 22.60 + 2170 18.60 Un Passo dal Cielo 3 – 1199 11.90 Un Passo dal Cielo 3 – 1044 12.30 Estate in Diretta Start – 961 12.20 Tg1 – 1159 14.20 Estate in Diretta (17:06) – 1592 18.96 Reazione a Catena – 2242 20.37 Reazione a Catena – 3106 23.31 Tg1 – 3827 23.80 Rai Sport – 3833 23.45– 5450 31.92 (5369 28.10 + 5573 32.10)Supplementari + Rigori + NE – 5360 37.20 + 5670 43.30 + 1171 17.50Pagina Tg5 – 577 20.60 Tg5 – 966 22.00– 684 17.