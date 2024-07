Arpac | Monitoraggio qualità aria domani a Santa Maria Capua Vetere

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024)dell’: punto stampa mercoledì 3 luglio alle ore 12 aNell’ambito della serie di approfondimenti sull’inquinamento atmosferico che l’Agenzia sta realizzando in molteplici aree del territorio regionale, lo scorso 19 giugno è stata avviata, in collaborazione con l’amministrazione comunale, una campagna straordindidelladell’(Caserta). Mercoledì 3 luglio 2024 alle ore 12 verranno illustrati i primi risultati, in via Achille Grandi 36, presso la scuola statale “Raffaele Perla“, dove è stato collocato un laboratorio mobile in grado di monitorare con frequenza orun set di inquinanti che comprende ossidi di azoto, polveri sottili PM10 e PM2.