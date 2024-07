Arera ' prezzo del gas vulnerabili +38% rispetto a maggio'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024)comunica il valore della materia prima del "Servizio di tutela dellatà" per giugno 2024 che sale del 3,8%. La componente deldel gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela dellatà, - spiega l'atorità - viene aggiornata dacome media mensile delsul mercato all'ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di giugno, che ha visto le quotazioni all'ingrosso salirea quelle registrate a, ildella sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela dellatà, è pari a 36,11 euro al MWh. Si ricorda che a partire dal mese di gennaio 2024, il servizio di tutela gas è stato sostituito dal servizio di tutela dellatà, destinato ai soli clienti domestici