Antichi Telai 1894 130 anni di tradizione sartoriale italiana

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 2 luglio 2024) Articolo pubblicato martedì 02 Luglio 2024, 10:32 Si immagini di passeggiare in una via alberata di giovani noci nel quartiere Monteverde. Magari in una di quelle tipiche giornate romane definite da un fresco venticello che accarezza la pelle, un sole tiepido che scalda il viso e alcuni refoli di gelsomino e glicine che profumano l’aria. L'articolo, 130diproviene da Il Difforme. .