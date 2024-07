Antibiotici la proposta | una tassa contro l’emergenza superbatteri

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – Unasuglipotrebbe contribuire a contrastare l'emergenza deiinvulnerabili ai farmaci. E' laavanzata da un team di economisti inglesi dell'University of East Anglia (Uea), della Loughborough University e di E.CA Economics, in uno studio pubblicato sull''International Journal of Industrial Organization'. La resistenza antimicrobica, ricordano, causa circa 700mila morti .