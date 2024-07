Ania nel 2023 record 6 miliardi di danni da catastrofi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) "Nel, l'industria assicurativa nel mondo ha pagato quasi 100di euro per sinistri legati anaturali. In Italia si è registrato il massimo storico deiassicurati: oltre 6, di cui 5,5causati da eventi atmosferici e 800 milioni dalle alluvioni in Emilia-Romagna e in Toscana". Lo ha detto la presidente dell', Maria Bianca Farina, nel suo intervento all'assemblea dell'associazione precisando che "il cambiamento climatico è una sfida cruciale. Assistiamo anaturali sempre più estreme, frequenti e distruttive, che mettono a rischio un numero sempre maggiore di persone e beni" .