Alluvionati in Toscana | aperto portale rendicontazione spese

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024)ininildella Regioneper ladellesostenute per l’immediato sostegno ai cittadini, alle imprese e le aziende agricole. Per attivare la procedura di rimborso è necessario collegarsi all’indirizzo https://www.regione..it/alluvione2023 dove i cittadini potranno caricare scontrini, fatture, e tutto ciò che attesta lesostenute, per poi ricevere i rimborsi. Dopo lo stanziamento da parte del governo dei 66milioni per l’immediato sostegno, il presiedente Eugenio Giani in qualità di commissario ha immediatamente attivato le procedure necessarie per l’apertura dele mettere i cittadini e le imprese in grado di ottenere i rimborsi previsti dalle disposizioni nazionali, fino a 5mila euro per le famiglie e fino a 20mila euro per le imprese colpite dall’alluvione.