Allora inizio a picchiare | Ilaria Salis occupa? Anche Nicola Porro perde la calma

(Di martedì 2 luglio 2024) Si scaldano i toni a Quarta Repubblica quando si inizia a parlare dizione abusive, eil conduttorela pazienza. Tra gli ospiti del talk del lunedì sera di Rete 4 c'è Annamaria Addante, presidente dell'associazione inquilini e proprietari Ater Roma, che incalza: "La legalità non significa prendere qualcosa a un altro che ha più diritto di te ad averla. Questa è rapina!". Il ruolo da "giustiziera sociale" rivendicato dalla neo-eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, insomma, non regge. "Vai a denunciare la- provoca Piero Sansonetti, direttore dell'Unità -. Perché ce l'hanno con lei? Sai quanti deputati hanno una condanna definitiva? Non ha carichi pendenti in Italia, non ha denunce né condanne.