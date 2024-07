Allattamento esclusivo cos’è e quali sono i vantaggi e gli svantaggi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di martedì 2 luglio 2024) Torniamo a occuparci die in modo particolare di quello cosiddetto. Un aggettivo impegnativo che va compreso e contestualizzato, anche alla luce della grande disomogeneità cui, anche in Italia, tale pratica va incontro. Un’indagine del 2022, condotta dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), mostra infatti come a essere allattati in maniera esclusivail 46,7% dei bambini di 2-3 mesi. L’attenzione verso questo dato è legata anche alle indicazioni dell’OMS e dell’UNICEF che, invece, raccomandano l’fino ai 6 mesi di vita. È importante parlare disia nell’ottica di comprendere meglio cosa si intenda (essendo oggetto di grande confusione, come testimoniato in questo studio) sia per evitare facili giudizi sulle scelte delle persone.