Agresti | Darmian e Di Lorenzo cotti! Spalletti scelte sorprendenti

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) A distanza di pochi giorni dall’uscita disastrosa dall’Europeo dell’Italia, Stefanotorna sulle ‘particolari’di Luciano. Il focus, questa volta, è su Matteoe Giovanni Di. RITMI – Stefano, analizzando l’eliminazione dell’Italia all’Europeo, si sofferma anche sulla condizione fisica dell’interista Matteo: «Si è avuta la sensazione che dal punto di vista fisico avessimo meno degli altri.stesso lo ha detto che a un certo punto temeva di aver caricato troppo sui giocatori e di avere per questo creato loro qualche problema, soprattutto all’inizio dell’Europeo. Ci sono altri Paesi nei quali si gioca un calcio più intenso rispetto al nostro e forse anche questo un po’ incide. Il nostro campionato non è uno in cui si gioca a ritmi straordinari, può darsi che abbiamo sofferto anche un po’ per questo.