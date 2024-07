A che ora inizia il Palio di Siena del 2 luglio 2024 | l’orario della Carriera su La7

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 2 luglio 2024) A che ora il Palio di Siena del 2 luglio (dedicato alla Madonna di Provenzano) che verrà trasmesso in diretta tv su La7? La messa in onda è prevista a partire dalle ore 17,15 su La7. La corsa vera e propria però non partirà prima delle ore 19,30. Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 2 luglio: PROVE DEL MATTINO ore 8,20: preavviso ore 8,40: Inizio sgombero Pista ore 9,00: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà PROVE DEL POMERIGGIO ore 18,45: preavviso ore 19,15: Inizio sgombero Pista ore 19,45: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà ore 15,30: primo preavviso ore 16,00: secondo preavviso ore 16,40: Inizio sgombero Pista ore 17,15: Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo ore 17,20: Ingresso Corteo Storico nel "Campo" ore 19,30: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l'uscita dei cavalli dall'Entrone.