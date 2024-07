1 Luglio 2024 – La sinistra e Macron tentano di arginare Le Pen con un ‘fronte repubblicano’

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 2 luglio 2024) Le sinistre del Nuovo fronte popolare (Nfp) e i centristiiani provano freneticamente a cercare unin grado di fare da argine all’onda delle destre, mentre dall’altra parte il Rassemblement National (RN). In risposta all’escalation del conflitto tra Hezbollah in Libano e l’esercito israeliano, il gruppo Lufthansa ha sospeso temporaneamente i voli notturni da e per Beirut. Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha fatto causa all’emittente “Fox News“. Viene contestato di avere violato la legge dello Stato di New York pubblicando foto e video che lo ritraevano nudo senza il suo consenso. Il portavoce del governo dell’Argentina, Manuel Adorni, ha confermato il licenziamento di 685 dipendenti dell’ex ministero delle Donne, dipartimento che era passato ad operare sotto il dicastero di Giustizia e Diritti umani.