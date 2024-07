Wimbledon 2024 Fognini sfiderà al 2 turno un top10 non a suo agio sull’erba…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Missione compiuta per Fabio. Il ligure ha sconfitto in tre set nel primoil giovane francese Luca Van Assche con il punteggio di 6-1 6-3 7-5, mettendo in mostra un ottimo tennis e un buon feeling sull’erba londinese. Unche quindi supera il primo round e nel suo percorso si ritroverà la testa di serie n.8, Casper Ruud. Il norvegese ha battuto l’australiano Alex Bolt con il punteggio di 7-6 (2) 6-4 6-4, conquistando la sua quinta vittoria in carriera su questa superficie nei 12 match affrontati. Il rendimento dello scandinavo, infatti, è tutt’altro che entusiasmante sull’erba, se si considerano le sette sconfitte nelle sue precedenti apparizioni. RENDIMENTO CASPER RUUD SULL’ERBA da tennisabstract.com Di conseguenza, ci potrebbero essere delle possibilità per, al netto del fatto che parliamo di un giocatore che può avere un chiaro punto debole nel recupero da una partita all’altra.