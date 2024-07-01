Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 18:15 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1° LUGLIO 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO Roma SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’APPIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA INCIDENTE RISOLTO IN ESTERNA ORA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO DALLA COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE Roma SD CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA DOVE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA NARO A POMEZIA, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 Roma-VITERBO è SOSPESA TRA Roma MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE, RISOLTO IL GUASTO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-Roma, TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO LA CIRCOLazioNE è REGOLARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 17:45 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PARTIAMO ROMA SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN INTERNA PERMANGONO CODE PER TRAFFICO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA INCIDENTE RISOLTO IN ESTERNA ORA CODE A TRATTI MA PER TRAFFICO DALLA COLOMBO ALLA DIRAMAZIONE ROMA SD CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA DOVE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE DA VIA NARO A POMEZIA, NELLE DUE DIREZIONI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO è SOSPESA TRA ROMA MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA I TRENI REGIONALI SUBISCONO RITARDI E POSSIBILI LIMITAZIONI DI PERCORSO INFINE, RISOLTO IL GUASTO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA, TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ 1° LUGLIO 2024 ORE 16. POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO. GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA DALLA PONTINA ALLA LAURENTINA A NORD DELLA CAPITALE RSOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBERINA TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO è SOSPESA TRA ROMA MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENT DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA PERMANE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 16:30 - POSSIBILI RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI ALTA VELOCITÀ DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA è TUTTO. VIABILITÀ 1° LUGLIO 2024 ORE 16. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA DALLA PONTINA ALLA LAURENTINA A NORD DELLA CAPITALE RSOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBERINA TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO è SOSPESA TRA ROMA MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENT DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA PERMANE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. romadailynews
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