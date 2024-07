Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 17 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024)1° LUGLIOORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONESUD E APPIA IN ESTERNA DALLA PONTINA ALLA LAURENTINA A NORD DELLA CAPITALE RSOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBERINA TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI, LA CIRCONE è REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3-VITERBO è SOSPESA TRAMONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENT DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA PERMANE RALLENTATA LA CIRCONE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-, IN DIREZIONE, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO.