Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 17:15 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1° LUGLIO 2024 ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ESTERNA DALLA PONTINA ALLA LAURENTINA A NORD DELLA CAPITALE RSOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBERINA TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI, LA CIRCOLazioNE è REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 Roma-VITERBO è SOSPESA TRA Roma MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENT DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA PERMANE RALLENTATA LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-Roma, IN DIREZIONE Roma, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 16:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA DALLA PONTINA ALLA LAURENTINA A NORD DELLA CAPITALE RSOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBERINA TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI, LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 ROMA-VITERBO è SOSPESA TRA ROMA MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENT DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA PERMANE RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 15:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LATINA A NORD DELLA CAPITALE ALTRO INCIDENTE SULLA TIBERINA RALLENTAMENTI TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 1 LUGLIO 2024 ORE 12. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A24 ROMA TERAMO PER UN AVVERTIMENTO, PRESARE ATTENZIONE ALL’INCIDENTE AL KM 62 VERSO TERAMO TRA TAGLIACOZZO E IL BIVIO CON LA TORANO PESCARA È AVVENUTO UN TAMPONAMENTO TRA 2 VEICOLI ANDIAMO A ROMA TRAFFICO SCORREVOLE, TROVIAMO SOLO RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE DISAGI A QUEST’ORA SONO SOLO SUL LITORALE LAZIALE A NORD SULLA AURELIA IN INGRESSO A CIVITAVECCHIA E A SANTA MARINELLA ALTRE CODE TRA OSTIA E TOR SAN LORENZO SULLA PROVINCIALE OSTIA ANZIO E A SUD INCOLONNAMENTI A FORMIA SU APPIA E APPIA DOMITIANA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE, CODE ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA DA VINDICIO A PORTO SALVO IN INGRESSO A GAETA UNO SGUARDO A FROSINONE DOVE IL TRAFFICO INTENSO CREA CODE IN CITTÀ SEMPRE SULLA MONTI LEPINI TRA LA CASILINA E IL TRIBUNALE IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI E A VALLE FIORETTA TRA GLI ASSI ATTREZZATI DI CECCANO E FROSINONE VERSO LA CITTÀ INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI AL 30 AGOSTO LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TRA CASSINO E AVEZZANO, DIVERSI TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Maltempo in Piemonte e Valle d'Aosta, continuano le evacuazioni: danni per milioni di euro - ... ha detto Curcio, che ipotizza almeno un mese per il ripristino della viabilità. A Cogne, rimasta ... in modo da consegnare tutto a Roma entro venerdì. Secondo le ultime segnalazioni, invece, il ... editorialedomani
- "Bulimia cantieristica a Macerata, riorganizzazione e disagi prevedibili affrontati con distacco e indifferenza" - ... dell'annunciata asfaltatura di Via Mattei, dei lavori del sottopasso di Via Roma, della ...mancanza della visione complessiva di tante opere sovrapposte e stratificate e il loro impatto sulla viabilità ... cronachemaceratesi
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma