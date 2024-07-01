Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 16:30 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1° LUGLIO 2024 ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER DUE INCIDENTI CI SONO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA IN ESTERNA DALLA PONTINA ALLA LAURENTINA A NORD DELLA CAPITALE RSOLTO L’INCIDENTE SULLA TIBERINA TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI, LA CIRCOLazioNE è REGOLARE ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA FL3 Roma-VITERBO è SOSPESA TRA Roma MONTE MARIO E CESANO, è IN CORSO L’INTERVENT DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA STAZIONE DI OTTAVIA PERMANE RALLENTATA LA CIRCOLazioNE SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-Roma, IN DIREZIONE Roma, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 15:30 - VIABILITÀ 1° LUGLIO 2024 ORE 15. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA, TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA RISOLTO, PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA, IN DIREZIONE LATINA A NORD DELLA CAPITALE ALTRO INCIDENTE SULLA TIBERINA RALLENTAMENTI TRA MONTE PERAZZO E CASTELNUOVO DI PORTO, NELLE DUE DIREZIONI DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZE-ROMA, LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA ORTE E CIVITELLA D’AGLIANO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 12:30 - VIABILITÀ 1 LUGLIO 2024 ORE 12. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON L’A24 ROMA TERAMO PER UN AVVERTIMENTO, PRESARE ATTENZIONE ALL’INCIDENTE AL KM 62 VERSO TERAMO TRA TAGLIACOZZO E IL BIVIO CON LA TORANO PESCARA È AVVENUTO UN TAMPONAMENTO TRA 2 VEICOLI ANDIAMO A ROMA TRAFFICO SCORREVOLE, TROVIAMO SOLO RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE DISAGI A QUEST’ORA SONO SOLO SUL LITORALE LAZIALE A NORD SULLA AURELIA IN INGRESSO A CIVITAVECCHIA E A SANTA MARINELLA ALTRE CODE TRA OSTIA E TOR SAN LORENZO SULLA PROVINCIALE OSTIA ANZIO E A SUD INCOLONNAMENTI A FORMIA SU APPIA E APPIA DOMITIANA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE, CODE ANCHE SULLA REGIONALE FLACCA DA VINDICIO A PORTO SALVO IN INGRESSO A GAETA UNO SGUARDO A FROSINONE DOVE IL TRAFFICO INTENSO CREA CODE IN CITTÀ SEMPRE SULLA MONTI LEPINI TRA LA CASILINA E IL TRIBUNALE IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA NAPOLI E A VALLE FIORETTA TRA GLI ASSI ATTREZZATI DI CECCANO E FROSINONE VERSO LA CITTÀ INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI AL 30 AGOSTO LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TRA CASSINO E AVEZZANO, DIVERSI TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 11:30 - VIABILITÀ 1 LUGLIO 2024 ORE 11. QUESTA LA CAUSA DELLE CODE IN IMMISSIONE AL RACCORDO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORVERGATA SULLA VIA AURELIA RIMOSSO L’INCIDENTE ALLO SVINCOLO DI PALIDORO RIMANGONO ANCORA CODE PER TRAFFICO DA TORRIMPIETRA VERSO CIVITAVECCHIA MAGGIORI DISAGI SUL LITORALE LAZIALE A NORD SULLA AURELIA IN INGRESSO A CIVITAVECCHIA E A SANTA MARINELLA ALTRE CODE TRA OSTIA E TOR SAN LORENZO SULLA PROVINCIALE OSTIA ANZIO E A SUD INCOLONNAMENTI A FORMIA SU APPIA, APPIA DOMITIANA E VIA APPIA LATO NAPOLI IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGOMARE, CODE ANCHE SU LUNGO MARE REPUBBLICA IN DIREZIONE DI GAETA, CHE SI ALLUNGANO SULLA REGIONALE FLACCA DA VINDICIO A PORTO SALVO SEMPRE IN INGRESSO A GAETA UNO SGUARDO A FROSINONE DOVE IL TRAFFICO INTENSO CREA CODE NELLE DUE DIREZIONI IN LOCALITÀ VALLE FIORETTA SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI TRA L’ASSE ATTREZZATO DI CECCANO E IL CASELLO DI FROSINONE DELL’A1 ROMA NAPOLI INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI AL 30 AGOSTO LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TRA CASSINO E AVEZZANO, DIVERSI TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- "Bulimia cantieristica a Macerata, riorganizzazione e disagi prevedibili affrontati con distacco e indifferenza" - ... dell'annunciata asfaltatura di Via Mattei, dei lavori del sottopasso di Via Roma, della ...mancanza della visione complessiva di tante opere sovrapposte e stratificate e il loro impatto sulla viabilità ... cronachemaceratesi
- Maxi incendio all'alba, brucia un fienile - Vista l'importanza del rogo, la squadra 17A di Roma dei vigili del fuoco ha raggiunto il luogo dell'... Non risultano problemi alla viabilità. Sul posto anche i carabinieri e la polizia di Stato per le ... romatoday
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