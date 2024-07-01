Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 09:15 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA I CONSUETI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PONTINA E LAUENTINA CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’A24 LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO IN INGRESSO ALL’EUR SULLA Roma FIUMICINO PRIME CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA ANCHE SULLE STATALI E CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE, TROVIAMO INFATTI A NORD SULLA FLAMINIA CODE TRA CENTRO RAI E VIA DUE PONTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 08:45 - IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PONTINA E LAUENTINA CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’A24 LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO IN INGRESSO ALL’EUR SULLA ROMA FIUMICINO PRIME CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA ANCHE SULLE STATALI E CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE, TROVIAMO INFATTI A NORD SULLA FLAMINIA CODE TRA CENTRO RAI E VIA DUE PONTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 08:15 - 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA I CONSUETI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. VIABILITÀ 1 LUGLIO 2024 ORE 08. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PONTINA E LAUENTINA CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’A24 LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO IN INGRESSO ALL’EUR SULLA ROMA FIUMICINO PRIME CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA ANCHE SULLE STATALI E CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE, TROVIAMO INFATTI A NORD SULLA FLAMINIA CODE TRA CENTRO RAI E VIA DUE PONTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 07:30 - I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE ALLA NOTIZIA DEDICATA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. 20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA I CONSUETI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. romadailynews
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