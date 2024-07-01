Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 08:45 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA I CONSUETI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PONTINA E LAUENTINA CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’A24 LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO IN INGRESSO ALL’EUR SULLA Roma FIUMICINO PRIME CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA ANCHE SULLE STATALI E CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE, TROVIAMO INFATTI A NORD SULLA FLAMINIA CODE TRA CENTRO RAI E VIA DUE PONTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 08:15 - IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PONTINA E LAUENTINA CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’A24 LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO IN INGRESSO ALL’EUR SULLA ROMA FIUMICINO PRIME CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA ANCHE SULLE STATALI E CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE, TROVIAMO INFATTI A NORD SULLA FLAMINIA CODE TRA CENTRO RAI E VIA DUE PONTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 07:30 - I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE ALLA NOTIZIA DEDICATA DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA E TUTTO GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. A SUD SULLA REGIONALE NETTUNENSE CODE PER TRAFFICO TRA LE STAZIONI FERROVIERIE DI PADIGLIONE E CAMPO DI CARNE IN DIREZIONE DELLA PONTINA QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI AL 30 AGOSTO LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA TRA CASSINO E AVEZZANO, DIVERSI TRENI SONO CANCELLATI E SOSTITUITI DA BUS INFINE LAZIOMAR COMUNICA CHE DA OGGI SONO ATTIVE MODIFICHE ALLE CORSE NAVI, NUOVA RIORGANIZZAZIONE PER AGEVOLARE IL PIÙ POSSIBILE GLI SPOSTAMENTI PER LE ISOLE PONTINE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 18,20 claudio veloccia PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA RIMOSSO VEICOLO IN FIAMME, STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO CON CODE IN DIMINUZIONE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE ROMA SEMPRE DIREZIONE ROMA SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERSA E CERVETERI SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARANOVA E MALAGROTTA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Maltempo Valle d'Aosta, Curcio a Sky TG24: "Situazione difficile ma gestita con unità" - Ci vorrà tempo, per il ripristino della viabilità ci potrebbero volere settimane". Le parole di ... Per ripristinarla ci vorranno settimane, stima il presidente della Regione, Renzo Testolin. Le ... tg24.sky
- Per il Wall Street Journal, il Sud e la Sicilia rinascono grazie agli americani - ... di nuovi piani di viabilità e investimenti in infrastrutture messi velocemente in pratica per ... Una tratta che, usando le parole del presidente di regione Renato Schifani, avrà ricadute positive sull'... tp24
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