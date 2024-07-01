Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 08:15 (Di lunedì 1 luglio 2024) Viabilità 1 LUGLIO 2024 ORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA I CONSUETI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PONTINA E LAUENTINA CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’A24 LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO IN INGRESSO ALL’EUR SULLA Roma FIUMICINO PRIME CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA ANCHE SULLE STATALI E CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE, TROVIAMO INFATTI A NORD SULLA FLAMINIA CODE TRA CENTRO RAI E VIA DUE PONTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 07:30 - QUESTA LA CAUSA DELLE CODE PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA IN CARREGGIATA ESTERNAAL GRA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E A 24 ROMA TERAMO CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA ANCHE SULLE STATALI E CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE, TROVIAMO INFATTI CODE SULL’AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E E PALIDORO SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA VIA LAURENTINA A CASTEL ROMANO TRAFFICATA ANCHE L’APPIA CON INCOLONNAMENTI DALLA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO ANULARE A NORD SULLA FLAMINIA PRIME CODE TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 19:30 - VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 18,20 claudio veloccia PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA RIMOSSO VEICOLO IN FIAMME, STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO CON CODE IN DIMINUZIONE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE ROMA SEMPRE DIREZIONE ROMA SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERSA E CERVETERI SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARANOVA E MALAGROTTA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2024 ore 19:00 - VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2024 ORE 18,20 claudio veloccia PERCORRENDO L’AUTOSTRADA A1 NAPOLI ROMA RIMOSSO VEICOLO IN FIAMME, STRADA RIAPERTA AL TRAFFICO CON CODE IN DIMINUZIONE TRA FROSINONE E FERENTINO DIREZIONE ROMA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA ROMA FIUMICINO CODE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO DIREZIONE ROMA SEMPRE DIREZIONE ROMA SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SANTA SEVERSA E CERVETERI SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR PERCORRENDO VIA AURELIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARANOVA E MALAGROTTA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Per il Wall Street Journal, il Sud e la Sicilia rinascono grazie agli americani - ... di nuovi piani di viabilità e investimenti in infrastrutture messi velocemente in pratica per ... Una tratta che, usando le parole del presidente di regione Renato Schifani, avrà ricadute positive sull'... tp24
- Via libera dalla Giunta all'assestamento di Bilancio: 250 milioni per il triennio - ...principalmente agli enti locali attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti per la viabilità ...1 milioni di euro per garantire la partecipazione della Regione Sardegna alle fiere, 1,7 milioni di ... algheroeco
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma