Viabilità Roma Regione Lazio del 01-07-2024 ore 08 | 15

(Di lunedì 1 luglio 2024)1 LUGLIOORE 08.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO IN CARREGGIATA INTERNA I CONSUETI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO TRA CASILINA E LA GALLERIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA, ALTRE CODE PER TRAFFICO TRA TRIONFALE E AURELIA E TRA PONTINA E LAUENTINA CODE A TRATTI INTERESSANO ANCHE IL TRATTO URBANO DELL’A24 LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO IN INGRESSO ALL’EUR SULLAFIUMICINO PRIME CODE TRA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO TRAFFICO CHE SI INTENSIFICA ANCHE SULLE STATALI E CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE, TROVIAMO INFATTI A NORD SULLA FLAMINIA CODE TRA CENTRO RAI E VIA DUE PONTI IN INGRESSO ALLA CAPITALE.