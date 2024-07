Vesti Solidale | | Cassonetti gialli da ripristinare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Una visita nel più grosso impianto di trattamento deiti usati, inaugurato a marzo a Rho. L’ha organizzata la cooperativa, che ha sede a Cinisello ed è promossa dalla Caritas ambrosiana. L’invito è stato esteso al Consiglio comunale di Sesto e anche al sindaco Roberto Di Stefano e agli assessori: all’appuntamento c’erano però solo alcuni esponenti del centrosinistra, come Felice Cagliani e Yuri Maderloni. Oltre a toccare con mano Textile Hub, hanno potuto discutere con il presidente Matteo Lovatti sui possibili benefici per i Comuni del recupero degli abiti usati. Una riflessione che porta dietro la richiesta dila raccolta differenziata degli abiti usati attraverso il posizionamento dei, eliminati ormai due anni fa dall’Amministrazione in chiave anti-degrado.