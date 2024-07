Vaccini Murzi Moderna | Grande sviluppo tecnologia mRna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono molto contento di poter esprimere loche lasta avendo in ambito sanitario. Conosciuta da tutti dopo il lancio del vaccino contro il Covid, da venerdì, con l'approvazione del Comitato dei medicinali ad uso umano (Chmp)" dell'Agenzia europea Ema, è stato dato il via libera "al secondo prodotto in, che è il vaccino per il virus respiratorio sinciziale (Rsv). Unache sta avendo un grandissimo: ci sono più di 45 prodotti in fase dinei virus respiratori, nei virus latenti, nelle malattie rare e in oncologia. C'è quindi una velocità dimolto significativa, che speriamo possa avere al più presto un impatto notevole sui pazienti". Lo ha detto Jacopo, amministratore delegatoItalia, all'expert advisory panel 'Virus respiratorio sinciziale: dalla prevenzione, a nuovi modelli sostenibili, ai', organizzato da Summeet Srl, oggi a Milano, con il contributo non condizionato di