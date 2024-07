Vaccini Castelli Federfarma Lombardia | Anti Rsv su larga scala elemento vincente

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il segretario del Comitato Rurale dei farmacisti: "In siringa preriempita risolve molti problemi a medici e farmacisti" “Il fatto di poter rendere disponibile un vaccino” come l’virus respiratorio sinciziale (Rsv) “a una popolazione sue di poterlo produrre con maggior velocità e con minori costi non può che essere un