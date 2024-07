Vaccini Bertazzo Fimmg | Anti-Rsv ha formulazione pratica e somministrazione facile

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 lug. (Adnkronos Salute) - “Ladel vaccino per la prevenzione del virus respiratorio sinciziale (Rsv) è estremamente importante in quanto” il fatto che sia “, diconservazione eè fondamentale in tutta la vaccinologia. E’ particolarmente adatto alla .