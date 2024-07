Vacanze estive gli italiani scelgono l’estero | Barcellona al primo posto

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 1 luglio 2024) Articolo pubblicato lunedì 01 Luglio 2024, 21:06 I più temerari che hanno sfidato il caro prezzi e non si sono lasciati fermare, sono pronti per la tanto attesa vacanza estiva per le fatidiche ferie. Agosto è sempre più vicino. Tra le mete preferite scelte, secondo le classifiche di Edrems, noto portale di prenotazione di viaggi, L'articolo, glialproviene da Il Difforme. .