Usa 2024 Nyt | la famiglia esorta Biden a restare in corsa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladel presidente americano Joe, riunita a Camp David, lo stando aine a continuare a combattere nonostante la debacle nel dibattito tv con Donald Trump, anche se alcuni membri del suo clan hanno espresso in privato esasperazione per come è stato preparato all'evento da parte del suo staff. Lo scrive il New York Times, citando fonti vicine alla. Una delle voci più forti che hanno implorato il presidente Usa di resistere alle pressioni per abbandonare è stato suo figlio Hunter, al quale Joe si è rivolto a lungo per un consiglio. Hunter, riferiscono le fonti del Nyt, vuole che gli americani vedano la versione di suo padre che lui conosce - combattiva e padrona dei fatti - piuttosto che il presidente malfermo e anziano che gli americani hanno visto giovedì sera.