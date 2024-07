Unicredit si rivolge a tribunale Ue su obblighi Bce in Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024)ha presentato un'istanza aldell'Unione Europea per ottenere chiarimenti circa glistabiliti dalla Banca centrale europea per una ulteriore riduzione dei rischi associati alla attività in, svolte da società controllate, tra cuiBankcondivide con Bce l'importanza di ridurre la propria presenza in, ma esprime preoccupazioni su "le modalità di attuazione di tale riduzione identificate nella decisione della Bce, che vanno oltre l'attuale quadro normativo di riferimento", scrive la banca in una nota. Il gruppo italiano segnala di aver intrattenuto un dialogo costruttivo con Bce. Tuttavia, le circostanze senza precedenti e la complessità del contesto socioeconomico e geo-politico, la mancanza ad oggi di un quadro normativo univoco applicabile allo scenario attuale, e le possibili gravi conseguenze derivanti dall'attuazione della decisione che ha impatto non solo sulle attività inma anche suSpa, impongono che il consiglio di amministrazione diottenga certezza e chiarezza suglie sulle azioni da intraprendere.