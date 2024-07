' Ufficio Gallant all' oscuro rilascio del direttore Shifa'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'del ministro della Difesa Yoavha dichiarato di non sapere in anticipo deldeldell'ospedale Al-, Muhammad Abu Salmiya. Lo riporta Ynet. I commenti arrivano dopo che alcuni ministri hanno duramente criticato ildei detenuti palestinesi e chiesto achiarimenti sulla liberazione. Secondo gli screenshot del gruppo WhatsApp dei ministri ottenuti da Haaretz, il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha scritto che "è ora di rimandare a casa il capo dello Shin Bet. Fa quello che vuole elo sostiene totalmente. Entrambi non tengono conto del governo". .