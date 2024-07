Ucraina Russia sbaglia mira | 38 bombe su Belgorod

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – Lasi bombarda da sola. Almeno 38lanciate da aerei di Mosca, impegnati in operazioni di guerra contro l', sono cadute nella regione di, al confine tra i due paesi. Il dato, come evidenziano con enfasi i media ucraini, è contenuto in documenti a disposizione del Washington Post. Gli ordigni .