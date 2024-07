Tutti a ballare in piazza In ottomila per lo show di Swedish House Mafia al Summer Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024)Napoleone trasformata in un unico, grande, bollente e maxi dance club: questa è stata ieri sera la performance deglicon circaspettatori che non hanno mai smesso, in due ore di, die scatenarsi nel migliore stile rave party. Migliore, perché si è solo ballato, cosa del resto impossibile da evitare ascoltando quanto dal palco il trio di dj, scandinavi di nascita ma non certo di adozione, hanno rovesciato sulla platea dei migliaia di fan letteralmente ipnotizzati ed esaltati dai ritmie non solo. I nomi di almeno due di loro, in realtà, tradiscono chiare origini: Steve Angello e Sebastian Ingrosso non rievocano di certo antenati vichinghi come quelli del terzo, Axwell, a.k.a. Axel Christofer Hedfors.