Traffico Roma del 01-07-2024 ore 14 | 30

(Di lunedì 1 luglio 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione non molto ilregistrato lungo le strade della capitale al momento pochi gli spostamenti e nessun impedimento alla circolazione ricordiamo che sulla tangenziale est per chi viaggia verso lo stadio Olimpico rimane chiuso per lavori lo svincolo in uscita di via Casilina direzione Pigneto mentre da oggi chiuso l’ingresso con la tangenziale da via Prenestina In entrambe le direzioni in zona Cecchignola lavori per la realizzazione di una rotatoria in via Marino ghetaldi tra via Gianfrancesco biondi e via Bartoli possibili disagi per ile modifiche per la linea bus 763 a Vigna Clara la polizia locale Ci segnala lavori in via Luigi Bodio con divieto di transito in via Bonaldo Stringher in direzione di Corso Francia e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito