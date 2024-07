Traffico Roma del 01-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Luceverdevetro Mattia l’ascolto sul grande raccordo anulare esiste in coda in carreggiata interna per un incidente avvenuto tra l’uscita e Casilina e a lungo la carreggiata esterna rallentamenti e code pered anche per la presenza di un incidente avvenuto Traduci the pisanae Pontina sul tratto Urbano dellaL’Aquilarallentato tra l’uscita a Tor Cervara la tangenziale sullaFiumicinorallentato tra l’uscita a Magliana Vecchia Parco dei Medici ed il ponte della Magliana direzione Laurentina in corso a Piazza Venezia una cerimonia presso l’altare della patria dove non sono da escludere disagi dinell’area circostante e sulla tangenziale per chi viaggia verso lo stadio Olimpico chiuso per lavori lo svincolo in uscita di via Casilina direzione Pigneto mentre da oggi chiuso l’ingresso in tangenziale da via Prenestina entrambe le direzioni e per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito